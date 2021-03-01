Метеозависимых предупредили о начале магнитной бури

Директор Геофизического центра РАН Алексей Гвишиани рассказал ИА Nation News, что метеозависимым людям следует быть осторожными во время магнитных бурь.

Отмечается, что на Земле началась магнитная буря среднего уровня G2. По словам Гвишиани, это событие нельзя назвать каким-то экстраординарным. Однако метеозависимым людям стоит соблюдать некоторую осторожность, поскольку для них магнитные бури могут сопровождаться определенными побочными эффектами.

«Такие люди могут ощущать изменение давления и другие побочные явления от этой бури», — предупредил собеседник информагентства.