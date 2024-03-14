Общество 14 марта 2024, 10:26 Метеорологическая весна наступила в Москве Тишовец: Метеорологическая весна наступила в Москве 14 марта РИА «Новости»

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Среднесуточная температура в Москве превысит нулевую отметку, следовательно, в российской столице 14 марта наступит метеорологическая весна. Об этом в Telegram-канале сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Столбик термометра в столице за минувшую ночь опустился до -4,2 градуса, днем воздух прогреется до +6 градусов, а значит, средняя температура за сутки превысит ноль», — пояснил синоптик.

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По его словам, с учетом прогнозов, весна в Москве придет на неделю раньше. С четверга начнется устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону плюсовых отметок, подытожил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что на этой неделе потепление придет в Европейскую часть России. В Калининградской области воздух прогреется до +14 градусов.