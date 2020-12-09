Метеорологи спрогнозировали масштабный шторм в Калифорнии
Американские синоптики спрогнозировали масштабный шторм в Калифорнии. Они назвали грядущее метеорологическое событие «американской трагедией», пишет ToDay News Ufa со ссылкой на ABC News.
По словам специалистов, на штат Калифорния обрушится ряд серьезных природных катаклизмов. Ученые заявили, что привычные землетрясения и лесные пожары несравнимы с тем, что ждет местных жителей.
Согласно прогнозу, западное побережье ожидает целый месяц ливней. В зоне риска находятся такие города как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто. Эксперты предупредили, что наводнения и оползни могут уничтожить сельское хозяйство.