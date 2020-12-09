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    09 декабря 2020, 13:14

    Метеорологи спрогнозировали масштабный шторм в Калифорнии

    Полина Петрова

    Американские синоптики спрогнозировали масштабный шторм в Калифорнии. Они назвали грядущее метеорологическое событие «американской трагедией», пишет ToDay News Ufa со ссылкой на ABC News.
    Метеорологи спрогнозировали масштабный шторм в Калифорнии

    По словам специалистов, на штат Калифорния обрушится ряд серьезных природных катаклизмов. Ученые заявили, что привычные землетрясения и лесные пожары несравнимы с тем, что ждет местных жителей.

    Согласно прогнозу, западное побережье ожидает целый месяц ливней. В зоне риска находятся такие города как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто. Эксперты предупредили, что наводнения и оползни могут уничтожить сельское хозяйство.