Метеорологи спрогнозировали масштабный шторм в Калифорнии

По словам специалистов, на штат Калифорния обрушится ряд серьезных природных катаклизмов. Ученые заявили, что привычные землетрясения и лесные пожары несравнимы с тем, что ждет местных жителей.

Согласно прогнозу, западное побережье ожидает целый месяц ливней. В зоне риска находятся такие города как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто. Эксперты предупредили, что наводнения и оползни могут уничтожить сельское хозяйство.