Метеорологи сообщили о надвигающихся на Башкирию дождях и грозах

Метеорологи ФГБУ «Башкирское УГМС» сообщили о надвигающихся на Башкирию дождях, грозах и граде в пятницу, 17 июля.

По словам специалистов, при этом сохранится и аномальная жара, которая пришла в регион 10 июля. Так, температура воздуха поднимется до 40 градусов тепла. Уточняется, что усилится ветер, град ожидается в дневное время, пишет портал ToDay News Ufa.

Как отметили синоптики, уже неделю среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 5-9 градусов. В минувшие сутки показатель оказался больше нормы на 10-12 градусов. температура не опускается ниже 31 градуса тепла. В некоторых районах столбики термометров поднимаются до отметки 38 градусов тепла.