Общество 17 августа 2023, 11:17 Метеоролог Вильфанд: жара в Москве спадет ближе к выходным

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Сильная жара начнет спадать в Москве уже на предстоящих выходных. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Life.

По прогнозам синоптика, в субботу и воскресенье столбики термометров в столице понизятся до +24 градусов. Начиная со следующего понедельника, 21 августа, дневная температура воздуха составит +20 градусов.

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Вильфанд отметил, что на юге России сильная жара не спадет, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и на Ставрополье в начале следующей недели ожидается +37 градусов.