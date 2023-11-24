Общество 24 ноября 2023, 13:39 Метеоролог Вильфанд заявил, что рекордно низкое давление будет держаться в Москве неделю

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В Москве 24 ноября вместе с циклоном установилось рекордно низкое атмосферное давление, которое продержится в столице неделю. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что такие низкие значения за последние 145 лет фиксировали лишь трижды. Сегодня зафиксировали четвертый раз, когда оно опустилось до 720 миллиметров ртутного столба. Скоро оно начнет немного расти, но значения останутся ниже нормы еще семь дней.

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