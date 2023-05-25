Общество 25 мая 2023, 14:59 Метеоролог Вильфанд заявил, что индекс энергии солнечных лучей на юге соответствует июльским показателям

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Солнце на юге по своей активности соответствует показателям июля, поэтому уже нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не обгореть. Об этом ИА НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что ультрафиолет очень опасен для человека. Его индекс зависит от высоты, на котором находится солнце. И в ряде регионов он достиг значений июля.

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«В Курской, Воронежской областях высокий индекс ультрафиолета. В Крыму средний уровень, но там облачно, дожди ожидаются. На юге Краснодарского края, Ставрополья — высокий. На границе с Закавказьем — очень высокий — до ходит до 8-9 уровня», — сказал Вильфанд.

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