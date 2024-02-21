21 февраля 2024, 18:16
Метеоролог Вильфанд: температура выше нормы ожидается в Москве 23 февраля
Температура выше нормы ожидается в Москве в пятницу, 23 февраля. Температурный фон на выходных будет соответствовать показателям конца марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой».
Сейчас центр Европейской России находится в зоне выраженного противодействия антициклона. По прогнозам синоптика, на фоне этого дневные температуры в Москве повышаются и будут продолжать расти.
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Вильфанд отметил, что столбики термометров днем на выходных поднимутся до +3 градусов, может пойти небольшой мокрый снег.
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