Общество 31 июля 2023, 18:58 Метеоролог Вильфанд спрогнозировал более спокойную ситуацию на черноморских курортах в августе

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Более спокойная ситуация с погодными условиями на черноморском побережье ожидается в августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Национальной службой новостей».

По прогнозам метеоролога, опасные природные явления на курортах в последний месяц лета будут, но не так часто. Сейчас температура воды в Крыму достигает +26 градусов, воздух в Краснодарском крае к концу недели прогреется до +38 градусов.

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Вильфанд отметил, что сильные осадки на черноморском побережье этим летом вызваны перемещениями воздушных масс.