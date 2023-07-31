31 июля 2023, 18:58
Метеоролог Вильфанд спрогнозировал более спокойную ситуацию на черноморских курортах в августе
Более спокойная ситуация с погодными условиями на черноморском побережье ожидается в августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Национальной службой новостей».
По прогнозам метеоролога, опасные природные явления на курортах в последний месяц лета будут, но не так часто. Сейчас температура воды в Крыму достигает +26 градусов, воздух в Краснодарском крае к концу недели прогреется до +38 градусов.
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Вильфанд отметил, что сильные осадки на черноморском побережье этим летом вызваны перемещениями воздушных масс.
Черное море
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