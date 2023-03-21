Общество 21 марта 2023, 18:14 Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле

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В апреле средняя температура на территории России будет около и выше нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам, в Западной и Средней Сибири температурный фон в течение апреля будет выше нормы.

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Как сообщил RT, избыток осадков прогнозируется на территории регионов Дальнего Востока, Якутии, Красноярского края и Западной Сибири.

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