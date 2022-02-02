Метеоролог Вильфанд рассказал, когда в Россию придет весна

Устойчивого потепления россиянам стоит ждать не раньше третьей декады марта. Об этом Ura.ru рассказал метеоролог Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в начале марта, как это происходит обычно, в большинстве регионов России еще будут лежать снежные сугробы.

«Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному. В Москве — в третьей декаде марта по климату в среднем. На юге Урала — примерно также. В Якутии, понятно, что еще позже», — заключил Вильфанд.