Общество 09 марта 2023, 10:40 Метеоролог Вильфанд рассказал, когда в России растает снег

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Сход снежного покрова на территории России ожидается не раньше, чем в первой половине апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд в беседе с Ura.ru.

По прогнозам метеоролога, в европейской части страны снег полностью растает в первую декаду апреля. Сход снежного покрова на Урале ожидается чуть позже.

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Вильфанд отметил, что по-настоящему весенняя погода пока что не установилась даже на юге страны.

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