Общество 14 февраля 2023, 15:56 Метеоролог Вильфанд оценил законопроект о возврате летнего времени

Читать 360tv в

В Госдуме рассматривают вопрос сезонного перевода часов. Данную инициативу прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Pravda.Ru.

По словам метеоролога, самым удобным вариантом было бы введение одного времени без его изменения впоследствии. Также Вильфанд отметил, что в случае перевода часов лучше всего переходить на время, которое ближе к гринвичскому.

Реклама

В таком случае метеорологи и синоптики смогут на час раньше выпускать прогнозы погоды.

Реклама