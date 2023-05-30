30 мая 2023, 18:27
Метеоролог Вильфанд: прогнозы погоды станут точнее с запуском спутника «Электро-Л»
Запуск гидрометеорологического космического аппарата «Электро-Л» позволит составлять наиболее точные прогнозы погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам метеоролога, спутники могут дать около 80% информации сканирования атмосферы, они окажут серьезную помощь в составлении прогнозов.
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Вильфанд отметил, что аппараты «Электро-Л» также предоставляют точную информацию по половодью и пожарной опасности.
Прогноз погоды
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