Общество 09 января 2024, 16:15 Метеоролог Вильфанд предупредил о частых оттепелях во второй половине января и феврале

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причину аномальных морозов, с которыми столкнулись жители РФ в новогодние каникулы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам эксперта, холода принес мощный арктический антициклон. В скором времени он доберется даже до Черного моря, добавил специалист.

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При этом Вильфанд отметил, что во второй половине января и феврале возможны частые оттепели.