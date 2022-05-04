Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о заморозках

Текущая неделя принесет в Москву ночные заморозки. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заморозки могут наступить уже в ночь со среды на четверг из-за распространения холодного воздуха с севера и высокого давления.

«В спальных районах Москвы прогнозируется до -1 градуса, а по области — до -3 градусов. Днем прогнозируется +9…+11 градусов. В пятницу Москва будет находиться в центре антициклона и воздух будет южным, из-за чего произойдет резкое повышение температуры, до +15…+17 градусов», — рассказал Вильфанд.

При этом в четверг и в пятницу осадков не ожидается, а в выходные возможны небольшие дожди.