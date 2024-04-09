09 апреля 2024, 14:24
Метеоролог Вильфанд: первая весенняя гроза может обрушиться на Москву 9 апреля
Первая весенняя гроза придет в Москву раньше срока. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» метеоролог Роман Вильфанд заявил, что уже сегодня, 9 апреля, жители и гости столицы могут увидеть природное явление.
По его словам, объясняется это перемещением теплого и влажного воздуха со Средиземного моря. Такая погода сопоставима с периодом начала июня, пояснил эксперт.
Реклама
Он также предупредил, что пиковая температура в городе способна достигнуть показателя в +21 градус, минимальная — +8…+10 градусов.
Роман Вильфанд
Погода в Москве
Реклама
Реклама