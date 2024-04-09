Общество 09 апреля 2024, 14:24 Метеоролог Вильфанд: первая весенняя гроза может обрушиться на Москву 9 апреля

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Первая весенняя гроза придет в Москву раньше срока. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» метеоролог Роман Вильфанд заявил, что уже сегодня, 9 апреля, жители и гости столицы могут увидеть природное явление.

По его словам, объясняется это перемещением теплого и влажного воздуха со Средиземного моря. Такая погода сопоставима с периодом начала июня, пояснил эксперт.

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Он также предупредил, что пиковая температура в городе способна достигнуть показателя в +21 градус, минимальная — +8…+10 градусов.