Общество 29 января 2024, 17:48 Метеоролог Вильфанд: нельзя полностью исключать ошибки в прогнозах погоды

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Даже при использовании самого современного и передового оборудования синоптики не могут исключать ошибки в составлении прогнозов погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Москвой 24».

По его словам, ни сейчас, ни через тысячу лет не может быть абсолютно точного прогноза из-за особенностей атмосферы. Так, в газовой среде случайный фактор будет совершенно иначе реагировать, описать его заранее невозможно.

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Даже если повысить качество прогностических схем, прогнозы не станут более правдивыми, поскольку метеорология — неточная наука, отметил Вильфанд.