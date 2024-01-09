Общество 09 января 2024, 12:58 Метеоролог Вильфанд назвал стремительное потепление в Москве нормальным явлением

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Жителей Москвы ожидает стремительное потепление. Уже в четверг, 11 января, столбик термометра может достигнуть отметки в 0 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Ридусом».

По его словам, в данном явлении нет ничего необычного. Такая смена погоды является нормальной для русской зимы.

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Эксперт добавил, что в этот сезон россияне будут реже наблюдать морозы ниже 15 градусов. При этом оттепели будут встречаться чаще.