Общество 03 июля 2023, 11:28 Метеоролог Вильфанд: из-за летнего солнцестояния в России увеличивается опасность возникновения лесных пожаров

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре с изданием Ura.ru объяснил, что летнее солнцестояние увеличивает опасность возникновения лесных пожаров в России.

По его словам, солнце не просто прогревает почву, а беспощадно ее прожигает. Когда долго нет осадков, в 20-30 сантиметровом слое почвы отсутствует влага. Все это создает ситуацию повышенной пожароопасности.

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На севере Дальнего Востока, в Якутии, в Магаданской области в ближайшее время осадков не прогнозируется.