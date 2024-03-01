Общество 01 марта 2024, 11:23 Метеоролог Цыганков: Россия обойдется без западных спутников

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Начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что РФ сможет обойтись без информации с западных метеоспутников. Имеющихся инструментов достаточно для составления привычного прогноза на трое суток, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его словам, в арсенале РФ есть орбитальные спутники, которые пролетают вокруг Земли под определенным углом и собирают необходимые сведения. Благодаря этому специалисты способны получать данные для точных прогнозов погоды, добавил «ФедералПресс».