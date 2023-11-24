Общество 24 ноября 2023, 12:00 Метеоролог Тишковец: в Москве побит 50-летний рекорд низкого атмосферного давления

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В российской столице зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление за последние 50 лет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, утром 24 ноября показания барометров составили 719 миллиметров ртутного столба. Таким образом, оказался побит предыдущий рекорд, который держался с 1973 года. Тогда зарегистрировали отметку в 722,3 миллиметра ртутного столба.