Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Центральной части России в ближайшие дни

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной части России в ближайшие дни. По словам синоптика, август решил преподнести россиянам сюрприз в виде жары. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Специалист добавил, что температура будет расти выше отметки в 29 градусов.

«Наступил финальный месяц сезона, мы пересекли так называемый климатический экватор, но лето не собирается сдавать свои позиции. Наоборот, на старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше», — сказал он.

Во второй половине недели воздух может прогреться выше 30 градусов.

«На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку. Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов выше, чем положено по климатической норме», — резюмировал Тишковец.