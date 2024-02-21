21 февраля 2024, 16:06
Метеоролог Тишковец призвал не верить обещаниям рекордно жаркого лета в этом году
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «уткой» обещания рекордно жаркого лета в 2024 году. Об этом сообщило ИА НСН.
Метеоролог призвал не верить подобным прогнозам, так как они не подкреплены доказательствами.
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«Тот, кто пустил эту „утку“, либо балбес, либо горе-климатолог», — высказался эксперт.
По его словам, выводы о погоде в летний период можно делать только накануне сезона.
Погода
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