Общество 21 февраля 2024, 16:06 Метеоролог Тишковец призвал не верить обещаниям рекордно жаркого лета в этом году

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «уткой» обещания рекордно жаркого лета в 2024 году. Об этом сообщило ИА НСН.

Метеоролог призвал не верить подобным прогнозам, так как они не подкреплены доказательствами.

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«Тот, кто пустил эту „утку“, либо балбес, либо горе-климатолог», — высказался эксперт.

По его словам, выводы о погоде в летний период можно делать только накануне сезона.