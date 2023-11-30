Общество 30 ноября 2023, 14:32 Метеоролог Терешонок: Новый год в Москве будет морозным и снежным

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Морозная и снежная погода ждет жителей российской столицы на Новый год. Об этом рассказал глава отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с «Москвой 24».

«Тенденция погоды у нас такая, что морозы не уходят. Будем надеяться, что и дальше не уйдут. Снег тоже вряд ли растает», — отметил специалист.

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По его мнению, высота снежного покрова в праздничный день может оказаться выше средних значений. Такой вывод Терешонок сделал на фоне обильного выпадения осадков.