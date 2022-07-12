Метеоролог Старков заявил, что ураганный ветер или грозу нельзя предсказать заранее
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал жителям российской столицы, когда природные катаклизмы сменятся привычной для Москвы погодой. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.
В воскресенье, 10 июля, москвичи наблюдали сильный дождь с грозой и градом. По данным СМИ, в результате падения деревьев погибли два человека, еще 18 получили травмы.
По словам метеоролога, нельзя заранее предугадать наступление ураганного ветра или грозы.
«Прогноз погоды — это научно обоснованное будущее состояние атмосферы. А такое состояние невозможно оценить достоверно раньше, чем за пять-семь дней. Любое будущее неизвестно. Но метеорологи научились заглядывать хотя бы на пять-семь дней. Вы же не знаете своего будущего, а чем атмосфера лучше? Там — хаос», — сообщил он.
Старков добавил, что, начиная со вторника, погода войдет в «привычные московские рамки». Она будет устойчивой, с небольшими кратковременными дождями и нормальной для июля температурой. Ночью ожидается 12-15 градусов тепла, днем — 23-25 градусов.