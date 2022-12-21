Общество 21 декабря 2022, 11:49 Метеоролог Старков рассказал, когда в Центральную часть России придет потепление

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что в Центральную часть России идет потепление. Вместо снегопадов на улицах можно будет увидеть ледяной дождь.

«В Центральной России происходит смена характера погоды. На смену морозам приходит оттепель. Прохождение теплого атмосферного фронта придется на ночные часы среды», — добавил Старков.

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В ночь со среды на четверг, с 21 на 22 декабря, на дорогах образуется гололед. В четверг жителей Москвы будет ждать приход оттепели.

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