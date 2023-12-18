Общество 18 декабря 2023, 12:23 Метеоролог Старков предупредил москвичей о дожде и мокром снеге

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В Москве и Московской области зима резко поменяла характер. Мороз и снегопад уступят продолжительному оттепельному периоду. Об этом рассказал ведущий метеоролог GISMETEO Леонид Старков в беседе с RT.

По его словам, ожидается ветренная погода с пониженным атмосферным давлением.

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«Температурный фон на 5-8 градусов будет превышать климатическую норму для этого времени. Преобладающие значения — от 0 до +3 градусов», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Русская зима вернется в столицу и регион в конце недели.