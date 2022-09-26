Метеоролог Старков: неустойчивая погода пробудет в Центральной России до конца сентября | 360°

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Метеоролог Старков: неустойчивая погода пробудет в Центральной России до конца сентября

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Метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, какую погоду ждать в Центральной части России в последнюю неделю сентября. По словам специалиста, она будет неустойчивой и дождливой.

В выходные возможно небольшое потепление до 15 градусов.

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«Бабьего лета точно не прогнозируется. Погода остается неустойчивой: практически каждый день будут дожди — от небольших до умеренных. В один день поменьше, в другой — побольше. Температурный фон повысится по сравнению с тем, что было в минувшие выходные, будет на уровне нормы для конца сентября. Преобладающие значения ночью — 4-6 градусов, днем 10-12 градусов. Ближе к выходным станет немного теплее, дневная температура, предполагаем, вернется к 15 градусам», — сообщил Старков.

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Ранее издание Neva.Today рассказало петербуржцам о погоде в понедельник, 26 сентября.

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