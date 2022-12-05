Общество 05 декабря 2022, 11:34 Метеоролог спрогнозировал аномально теплую погоду на следующей неделе в Москве

Читать 360tv в

Столичные морозы сменятся на теплую погоду уже на следующей неделе в Москве. Об этом метеоролог Александр Шувалов рассказал News.ru.

По оценкам специалиста, москвичей на следующей неделе ждет аномально теплая погода для этого зимнего месяца, столбик термометров повысится до -3 градусов. Температура воздуха ближе к концу недели будет держаться около нуля градусов.

Реклама

Отмечается, что по прогнозам в Москве сохранится безветренная погода, что негативно повлияет на показатели загрязнения воздуха.

Реклама

Авторы: