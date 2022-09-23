Метеоролог Шувалов рассказал о проливных дождях в Москве в выходные | 360°

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Метеоролог Шувалов рассказал о проливных дождях в Москве в выходные

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Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что юго-восточный циклон принесет в Москву на выходных проливные дожди.

Тем гражданам, кто чувствителен к изменениям атмосферного давления, синоптик посоветовал отслеживать самочувствие.

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«Действительно, юго-восточный циклон к выходным принесет в столицу проливные дожди. Максимальная же интенсивность осадков будет наблюдаться в субботу. В тоже время ожидается достаточно низкое атмосферное давление, а столбик термометра встанет на отметке в 10–12 градусов. Поэтому советую гражданам, подверженным переменам в атмосферном давлении, последить за своим самочувствием», — сообщил Шувалов.

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Ранее синоптики рассказали, что первые заморозки в Центральной части России наступят в начале октября.

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