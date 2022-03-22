Метеоролог Шувалов: в центральную Россию вернется зима

Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге стоит прекрасная весенняя погода, но долго она не продлится. О грядущем похолодании Ura.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«Раздваивается антициклон, одна часть уходит в западную Европу, другая в Казахстан. Сам циклон начинает двигаться через Санкт-Петербург на Москву и дальше в Поволжье и в его тыловой части разыграется самая неприятная непогода», — рассказал специалист.

Похолодание наступит в центральной части страны уже в пятницу, 25 марта. Ожидается дневная температура воздуха 0…+3 градуса, ночные похолодания до -5 градусов, а также порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Такая ситуация продлится до первых чисел апреля.