Общество 26 февраля 2024, 12:58 Метеоролог Шувалов: в этом году весна придет в Россию в конце марта

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В 2024 году реальная весна придет в Россию чуть позже своих обычных среднеклиматических сроков, в период с 20 по 25 марта. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Ридусом».

По прогнозам синоптика, в начале марта ожидается псевдовесенняя погода с отрицательной температурой ночью и слабоположительной днем. Сугробы высотой в 60 сантиметров сохранятся.

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Метеорологи констатируют весну при условии интенсивного таяния снега и температуры выше нуля на протяжении более пяти суток. Такие показатели ожидаются в России именно в конце марта, отметил Шувалов.