Метеоролог Шувалов: в ближайшие 10 лет в Москве летом будет 40-градусная жара

Средняя температура воздуха летом в Москве и средней полосе России в ближайшие 10 лет составит +40 градусов из-за глобального потепления. Об этом Ura.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«В ближайшее десятилетие в Москве, в средней полосе России, это Подмосковье, Тула, Рязань, Ярославль, с вероятностью в 80% можно ожидать 40-градусную жару летом. К изменению температуры в положительную сторону ведет в первую очередь общее глобальное изменение климата. За последние 30 лет, если брать наблюдения с 1991 по 2020 год, температура июля в Москве увеличилась практически на 1,5 градуса. Это очень значительная величина», — рассказал эксперт.

Выбросы в атмосферу не снижаются, поэтому нет оснований считать, что средняя температура пойдет на спад. Кроме того, в ближайшие несколько лет в Москве может повториться сильнейшая засуха, как в 2010 году, предупредил метеоролог.