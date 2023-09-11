11 сентября 2023, 12:48
Метеоролог Шувалов спрогнозировал потепление на Северном и Среднем Урале в ближайшую неделю
Аномальное потепление ожидает жителей Северного и Среднего Урала в ближайшую неделю. Также теплая погода придет в северо-западную Сибирь, сообщил руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог Александр Шувалов в беседе с Ura.ru.
По прогнозам специалиста, температурные значения от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут на четыре-пять градусов выше нормы. Так, в Архангельске и Сыктывкаре столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов.
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Кроме того, температура воздуха днем в Санкт-Петербурге прогреется до +24 градусов, добавил Шувалов.
Прогноз погоды
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