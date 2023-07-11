Общество 11 июля 2023, 14:22 Метеоролог Шувалов сообщил, что к концу недели в Краснодарском и Ставропольском краях прекратятся дожди

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В пятницу, 14 июля, жители Краснодарского края и Ставрополья смогут отдохнуть от осадков. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Что касается Сочи, там, по словам специалиста, продолжатся кратковременные дожди. При этом он отметил, что они не будут настолько сильными, как в предыдущие дни.

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С четверга, 13 июля, можно ожидать прекращения осадков в Приазовье, добавил он.