Метеоролог Шувалов рассказал об отрицательной температурной аномалии в России

Температура воздуха в европейских и южных регионах России сейчас ниже нормы. Об этом для радио Sputnik рассказал метеоролог Александр Шувалов.

В европейской части России сохраняется температура на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы. В южных регионах, например, в Краснодарском крае, температура ниже нормы на 3,7 градуса.

«В ближайшие семь-восемь дней значительного повышения температуры на европейской территории России не будет. Это касается и средней полосы, и юга, и севера. Единственный положительный момент, что тот дождь, который промочил Москву и близлежащие области, прекратится. Скоро у нас будет больше солнца отражаться в этой холодной воде», — сказал Шувалов.