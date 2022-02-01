Метеоролог Шувалов рассказал о резком потеплении в регионах России

Резкое, но кратковременное потепление наступит в отдельных регионах России 2 и 3 февраля. Об этом Ura.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«На Кубань идет исключительно рекордное тепло, 2 и 3 февраля воздух может прогреться до +12...+14 градусов. С учетом того, что январь в Краснодарском крае был самым дождливым и снежным, выпало около 256% нормы осадков, резкое потепление может привести к подтоплениям, разливам рек и сходам селей. Однако такой внезапный приход весны к выходным закончится резким уходом. Холодный фронт с северо-запада продавит Черноземье, потом придет на Кубань и принесет 0 градусов», — рассказал эксперт.

А 3 и 4 февраля плюсовые температуры придут на Урал — в Челябинскую и Свердловскую области.