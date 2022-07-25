Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в начале августа в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям Москвы и Московской области, какую погоду им стоит ждать в первой половине августа. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Последний месяц лета в столице начнется с дождей. Температура воздуха будет варьироваться от 20 до 25 градусов.

«То есть от сильной жары в 30 градусов мы придем к просто очень теплой погоде. И к началу августа, а если быть точными, то в первую пятидневку, среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов. И, конечно, без дождей этот период не обойдется», — сказал он.

Как уточнил синоптик, такие данные являются лишь предварительными.

«Нужно понимать, что подобные предварительные прогнозы заблаговременностью более семи суток имеют не самую высокую оправданность», — резюмировал Шувалов.