Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве | 360°

Общество 26 сентября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве

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Москву в ближайшие дни ждет южный циклон и «невыразительная погода». Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал метеоролог Александр Шувалов.

В ближайшее время в столице ожидаются дожди и относительно теплая температура воздуха.

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«К сожалению, нас ждет совершенно невыразительное начало рабочей недели. Так, в понедельник и вторник в столице будут идти кратковременные дожди. А столбик термометра встанет на отметке +12…+13 градусов. В то же время к среде в Москву придет уже третий по счету южный циклон, что, в свою очередь, немного повысит среднесуточную температуру в городе», — рассказал Шувалов.

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