Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Выходные и следующая неделя в Москве будут жаркими. Об этом NEWS.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«Выходные в столичном регионе ожидаются довольно жаркие, среднесуточная температура будет находится на отметке +30 градусов. К сожалению, такой приятной свежести, как в последние несколько дней, ждать не стоит. Так что если планируете проводить свой досуг на природе, поберегите себя в дневное время, когда солнце находится в наиболее активной фазе», — предупредил метеоролог.

Жара продержится еще несколько дней и начнет спадать только 6 июля. В этот день в столичном регионе начнутся обильные дожди, которые продлятся два дня.