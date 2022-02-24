Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Метеоролог Александр Шувалов сообщил, что выходные в столице обойдутся без сильного похолодания, передала «Вечерняя Москва».

«Ждать сильного похолодания на выходных не приходится. Арктика перекрыта очередным циклоном с Атлантики. Гребень, который принес относительное понижение температуры к слабоотрицательным значениям, оказался незначительным», — рассказал специалист.

Температура воздуха будет колебаться от -3 градусов ночью до +3 градусов днем. Снегопадов не ожидается.