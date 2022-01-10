Метеоролог Шувалов рассказал о надвигающейся погодной лихорадке

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал о надвигающейся на Россию погодной лихорадке. По его словам, с 12 января в некоторых регионах страны столбик термометра может подняться с -25 до 0 градусов. Об этом написал Ura.ru.

Например, 13 января в Москве столбик термометра утром покажет -20,-25 градусов, а 14 января — 0, -6 градусов. В эти дни в столице ожидается снег, порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.

На сутки раньше, по словам Шувалова, похожий перепад произойдет в Санкт-Петербурге. Ночью и утром 11 января ожидается до -20 градусов, в среду -17... -19, а в четверг и пятницу 0 градусов.

«Что касается юга, берем для примера Краснодар, там во вторник, 11 января, температура воздуха составит +12 градусов, пройдут дожди, в среду выпадут сильные осадки до трети месячной нормы, и температура воздуха упадет на 10 градусов. В ночь на 13 января ожидается по краю -8... -10 градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки», — заключил метеоролог.