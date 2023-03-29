Общество 29 марта 2023, 11:33 Метеоролог Шувалов рассказал, какой будет погода в начале апреля в европейской части России

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, какой будет погода в начале апреля в европейской части страны.

По словам синоптика, россиянам следует ожидать прохождение холодного фронта и кратковременное понижение температуры.

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«Но это скажется только на ночных температурах, ожидается минус 1-3 градуса. <…> В Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Твери в последние дни марта ожидается дождь с мокрым снегом, температура, близкая к 0 градусов днем и слабо отрицательная ночью», — сообщил Шувалов.

На Кубани и в Ставропольском крае температура воздуха будет в пределах 10-15 градусов. К 4–5 апреля снова потеплеет.