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    25 февраля 2022, 11:49

    Метеоролог Шувалов рассказал, каким будет начало весны в Москве

    Полина Гребенщикова

    Начало марта в Москве будет солнечным, ожидается приход антициклона, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов.

    Он отметил, что зима в этом году отступила рано. Текущий февраль - один из самых теплых с начала века.

    «Начало весны ознаменуется приходом антициклонов, которых мы давно не видели на европейской территории России. Это означает, что будет примерно -5 градусов ночью и +2 градуса днем. Также будет много солнца — это единственная радость в данной ситуации», - рассказал Шувалов.