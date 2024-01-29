Общество 29 января 2024, 22:09 Метеоролог Шувалов рассказал, что в Москву на этой неделе придет потепление

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям Москвы теплую погоду на предстоящей неделе. По его словам, время от времени в городе будет идти снег с дождем, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что все дело в атмосферной циркуляции над Европой и Русской равниной. В декабре и почти весь январь в этих регионах доминировал скандинавский антициклон.

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«Теперь Баренцево море принесет к нам глубокие и сильные циклоны. В европейской части России это обернется теплой погодой, которая будет преобладать всю эту неделю», — добавил Шувалов.