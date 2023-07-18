Общество 18 июля 2023, 17:30 Метеоролог Шувалов рассказал, что тепловой взрыв в Сахаре не дойдет до России

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В Сахаре произошел тепловой взрыв, который стал причиной экстремальной жары в южной Европе и Средиземноморье, но России он не коснется. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, Русская равнина не пострадает от высоких температур, которые наблюдаются на юге Европы, там столбики термометров поднялись до отметки +45 градусов.

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В России тоже ожидаются периоды сухой и жаркой погоды. Но, по словам метеоролога, она не связана с тепловым взрывом в Сахаре.

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