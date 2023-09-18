Общество 18 сентября 2023, 11:12 Метеоролог Шувалов рассказал, что Россию разделяют температурные аномалии

Читать 360tv в

Разные части России настигли погодные аномалии: где-то погода не по сезону теплая, в других регионах — слишком холодная. Об этом Ura.ru сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Он объяснило, что в средней полосе властвует бабье лето. Здесь температура будет подниматься до +24 градусов, что на пять или шесть градусов выше обычного. А в Забайкалье и в восточной части она опустится нехарактерно низко для второй половины сентября. На Дальнем Востоке погода будет меняться волнообразно.

Реклама

Наконец, на юге продолжится бархатный сезон. Здесь после короткого похолодания снова станет тепло. Местами воздух прогреется до +30 градусов.

Авторы: