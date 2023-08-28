Общество 28 августа 2023, 13:16 Метеоролог Шувалов рассказал, что на Урале и в Приморье школьники рискуют встретить 1 сентября под проливным дождем

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На Западную Сибирь, южную часть Урала и Приморье надвигается циклон, который принесет туда ураганы и проливные дожди, поэтому есть большая вероятность, что дети пойдут на линейку в День знаний по глубоким лужам. Об этом Ura.ru рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

По его словам, в регионах, которые накроет циклон, ожидается серьезный подъем воды, который спровоцирует наводнения. При этом в Сибири и на Урале температура воздуха опустится до +13 градусов, но из-за сильного ветра будет ощущаться значительно ниже. В Приморье ожидается более теплая погода, до +23 градусов.

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