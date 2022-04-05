Метеоролог Шувалов предупредил россиян о «погодных качелях»

«Погодные качели» ожидают жителей европейской части России, Урала и Сибири в конце этой недели. Об этом Ura.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Уже 7 апреля во многих регионах ожидается резкий скачок температуры от минусовой до +10…+17 градусов. В Москве после ночных заморозков потеплеет до +12… +13 градусов, 8 апреля по области ожидается до +14…+16, на юге может быть до +17 градусов.

«И спустя сутки-двое эта волна тепла достигнет уральского хребта. А на той стороне качели, что двинется вниз, окажется юг западной и восточной Сибири. 6 апреля в Красноярске до +16 градусов, а к выходным ночью по прогнозам -3, -4, днем +2, +4. Такие погодные качели», — рассказал метеоролог.